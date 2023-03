IRAPURU: Prefeitura abre um Concurso Público e um Processo Seletivo

A Prefeitura de Irapuru, abriu um Concurso Público e um Processo Seletivo que tem objetivo de preencher 13 vagas em inúmeros cargos e formar cadastro reserva.

As vagas estão separadas entre os respectivos editais:

Edital nº 001/2023 – Concurso Público: Braçal Masculino; Operador de Máquinas (1); Tratorista (1); Operador de Bombas (1); Auxiliar de Escriturário (1); Recepcionista (1); Auxiliar de Enfermagem; Escriturário (1); Fiscal de Impostos e Taxas; Técnico em Química (1); Assistente Social; Auxiliar Educacional (3); Fonoaudiólogo (1); Professor de Educação Básica – Inglês (1); Psicólogo; Psicopedagogo (1);

Edital nº 001/2023 – Processo Seletivo: Professor Educação Básica (cadastro reserva).

A fim de atuar nos cargos é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, tenha níveis fundamental incompleto e completo, médio completo, ou possua superior completo na área, dentre outros. Para pessoas que atendem aos critérios listados no edital, uma porcentagem de vagas será reservada.

O valor da remuneração será de R$ 20,95 a R$ 24,45 a hora/aula ou de R$ 1.320,12 a R$ 2.788,97 mensais, e com carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas via site da CMM Concursos, no período de 15 a 26 de março 2023 até às 23h30, com a taxa sendo de R$ 15,00 a R$ 45,00.

A avaliação se dará em prova objetiva para todos os cargos e a prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 16 de abril de 2023. Também haverá prova prática e de títulos para algumas funções.