PARAPUÃ: Câmara rejeita requerimento com pedido de informações sobre o rodeio e carnaval

Na última sessão da Câmara Municipal de Parapuã, o vereador Eder Castro apresentou o requerimento nº 05/2023, solicitando à Prefeitura, informações sobre valores arrecadados com a realização do rodeio em dezembro/2022 e o carnaval no mês de fevereiro deste ano.

Em suas redes sociais, o vereador Eder Castro afirmou que apresentou o requerimento para solicitar informações sobre os dois eventos realizados no recinto de eventos de Parapuã. Ressaltou o vereador que o rodeio ficou no valor de R$ 1,300 milhão e o carnaval teve um custo de cerca de R$ 400 mil. “Esse dinheiro não vem de secretaria e nem de emenda parlamentar, mas sai do cofre público, ou seja, quem banca é a população que paga seus impostos”, lembrou o vereador.

De acordo ainda com o vereador, algumas informações constam no ‘portal da transparência da Prefeitura’, porém outras informações solicitadas no requerimento não constam e que ele está sendo cobrado por algumas pessoas que compraram camarote, pulseiras, patrocinadores ou por quem consumiu dentro do recinto. “São pedidos de informações que é natural, eu ganho para isso e meu papel na Câmara é também de fiscalizar”, ressaltou.

Ainda o vereador falou que os questionamentos são sobre: quantos camarotes venderam, quantas pulseirinhas, valor do dinheiro arrecadado, para onde foi o dinheiro, se foi para custear as despesas do rodeio, entre outros.

O requerimento foi colocado em votação e reprovado, recebendo apenas o voto favorável do autor, o vereador Eder Castro e os demais vereadores votaram contra o pedido. O presidente da Câmara Municipal, somente vota, caso houver empate e, portanto, não votou.

“Assim, o requerimento foi reprovado por 7 a 1, portanto a Câmara Municipal é democrática, eu respeito os votos dos demais vereadores, porém infelizmente não teremos essas informações para passar para a população de Parapuã”, afirmou o vereador Eder Castro.

Finalizando, Eder Castro apontou que não é contra a realização do rodeio e nem do carnaval, pelo contrário: é a favor de eventos desta natureza em Parapuã e sempre torceu para que os eventos fossem positivos. “Sabemos da transparência da administração pública e da honestidade do prefeito, por isso não entendi o porquê não ser aprovado o requerimento, porém quero deixar claro que continuarei meu trabalho, que também é fiscalizar”, finalizou o vereador Eder Castro.