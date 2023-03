Governador Tarcísio de Freitas visita Dracena na sexta-feira para inaugurações

Nesta sexta-feira, 17, às 10h, está confirmada a vinda do governador Tarcísio de Freitas, para a inauguração da EMEI Dona Zizi Bocca, no Jardim Santa Clara, em Dracena. O secretário de Estado da Educação Renato Feder também estará presente. O prefeito André Lemos recebeu a confirmação do Palácio do Governo nesta terça-feira, 14.

Durante a cerimônia ainda será inaugurado o Projeto Cozinhalimento e haverá a entrega oficial de duas vans acessíveis, para a APAE e a AVAHU e o repasse de 150 matrículas de imóveis para moradores do Conjunto Habitacional Nossa Senhora Aparecida.

O prefeito André Lemos informa que a inauguração da escola infantil representará um grande acontecimento para a cidade. “Os trâmites desde a criação desta creche foram iniciados no ano de 2013, foram muitos anos de trabalho, para cumprir toda burocracia que o poder público exige e, assim podermos tornar o sonho em realidade”, disse André.

A unidade já iniciou as atividades do ano letivo na segunda-feira que passou, com o prefeito André acompanhando a chegada dos alunos com seus responsáveis.

BIOGRAFIA DA HOMENAGEADA

Maria Olympia Carlos Bocca (dona Zizi), nasceu em Ibitinga, no dia 24/10/23. Foi casada com o dr. Pedro Bocca Netto, primeiro médico de Dracena. Concluiu o Magistério em Jaboticabal, no Colégio Santo André, com 18 anos.

Iniciou no magistério estadual no Grupo Escolar Professor Ângelo Martino, em Ibitinga.

Transferindo-se para Dracena em fevereiro de 1949 para assumir vaga como primeira professora do grupo recém-criado, que viria a ser denominado João Vendramini. Aposentou-se após 32 anos de trabalho. Dona Zizi faleceu em 04/03/2022, aos 98 anos e 4 meses.

CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES DO PRÉDIO:

A Engenharia da Prefeitura informa que o prédio possui 813,78 m² de área construída e 775,20 m² de área livre gramada.

O prédio conta com:

-Dormitório Berçário

-Berçário

-Área de atividades

-Fraudario

-Sala de atividade 01

-Sala de atividade 02

-Sala de atividade 03

-Sala de atividade 04

-Sala de atividade 05

-Sala de atividade 06

-Sala Uso Múltiplo

-Secretaria/recepção/almoxarifado

-Sanitário administrativo feminino

-Sanitário administrativo masculino

-Copa Funcionários

-Sala de Educadores

-Sanitário Infantil masculino

-Sanitário Infantil feminino

-Refeitório

-Cozinha

-Despensas

-DML

-Lavanderia

-Sanitários Funcional