Centro Universitário de Adamantina abre inscrições para processo seletivo com bolsas de 50%

O Centro Universitário de Adamantina abriu inscrições para o processo seletivo que visa à concessão e reavaliação de 80 bolsas de estudo de 50% (cinquenta por cento), destinadas aos alunos matriculados em um dos cursos de graduação da instituição.

Os candidatos não podem receber quaisquer benefícios provenientes de estágio remunerado, bem como benefícios estudantis dos governos federal, estadual ou municipal. Também precisam ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em escola particular (1ª, 2ª e 3ª séries parcial e/ou total) com bolsa de estudos parcial, desde que o desconto seja igual ou superior a 50% e ter rendimento familiar de, no mínimo, 03 (três) vezes o valor remanescente da bolsa pretendida.

As inscrições devem ser realizadas na Central do Aluno, no site www.fai.com.br, até o dia 31 de março.

A concessão das bolsas será retroativa a janeiro de 2023 (matrícula) e terá vigência até 31 de dezembro deste ano, e os alunos que já tenham quitado integralmente suas mensalidades, terão estes valores compensados nas mensalidades futuras. Mais informações no edital do processo seletivo, no site da instituição.