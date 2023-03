Cerimônia do Jaleco marca recepção dos alunos de Medicina neste sábado

Neste sábado, 18, a partir das 18h, a turma 9 do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina será recepcionada na Cerimônia do Jaleco, no auditório Miguel Reale, no Câmpus II.

Organizada pelo Centro Acadêmico Dr. César Marinho (CADCM), em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão (Proext) e a Pró-Reitoria de Ensino (ProEns), a solenidade marca as boas-vindas dos alunos no curso.

Segundo João Pedro Garcia de Mattos, presidente do Centro Acadêmico de Medicina, são esperados aproximadamente 100 alunos para o evento, além da presença do reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, vice-reitor Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, equipe da Pró-Reitoria de Extensão, professores e funcionários.

O evento também contará com a palestra do professor médico Dr. Guilherme Bonadirman, sobre Medicina Humanizada.

“A cerimônia do jaleco representa o início da jornada acadêmica dos alunos do 1º ano de Medicina, momento muito importante, pois o jaleco representa a vestimenta que o futuro médico vai se apresentar junto ao seu paciente. A presença da família é de imensurável importância e objetiva a acolhida das pessoas, que são os pilares fundamentais para essa trajetória dos acadêmicos. A realização da colocação da vestimenta nos alunos representa a transição para o universo da saúde, indicando o comprometimento, responsabilidade e respeito às obrigações inerentes à profissão escolhida”, ressalta João Pedro.

