Fisioclínica promove tratamento gratuito para tontura em idosos

Com o envelhecimento, sintomas de tontura são mais comuns. A Fisioclínica do Centro Universitário de Adamantina, através da coordenação dos Profs. Drs. Paulo Roberto Rocha Júnior, Guilherme Batista do Nascimento e da Orientadora de Estágio Me. Andressa de Oliveira, promovem o projeto VertiGO!, com o objetivo de oferecer à população com 60 anos ou mais de Adamantina e região um serviço gratuito e de qualidade no alívio desses sintomas.

Os idosos que apresentam tontura estão convidados para participar das atividades do projeto, que, dependendo do diagnóstico cinético-funcional, poderão realizar exercícios personalizados ou receberem manobras especificas. Todas as etapas do projeto são acompanhadas por uma equipe interdisciplinar.

“As manobras aplicadas representam a alternativa terapêutica mais adequada para o tratamento das vertigens, durante a mudança de posição da cabeça. Já os exercícios, contribuem para a recuperação funcional de pessoas com disfunções do sistema vestibular periférico. A fisioterapia vestibular tem crescido ‘vertiginosamente’ e seus resultados impressionam”, ressalta o coordenador Paulo Roberto Rocha Júnior.

As atividades do VertiGO! acontecem todas às sextas-feiras a partir das 13h30 e os interessados podem se cadastrar na recepção da Fisioclínica, localizada na Avenida Marechal Castelo Branco, 660 ou preenchendo o link http://bit.ly/projetovertigo

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3522-1000.