JUNQUEIRÓPOLIS: Governo do Estado confirma pavimentação da estrada ligando Junqueirópolis a Dracena

O prefeito de Junqueirópolis, Osmar Pinatto, os diretores Rael da Saúde e Eder Junio, estão na capital paulista cumprindo compromissos oficiais.

A comitiva de Junqueirópolis foi recebida no palácio do governo de São Paulo, por Dr. Carlos, Dr. Penido e Dr. Rafael do gabinete, e pelo Rubens Cury, em reuniões intermediadas pelo deputado estadual Mauro Bragatto.

Nas pautas estiveram as consolidações dos convênios e projetos em andamento, firmados entre o município e o Governo do Estado.

Com destaque para a confirmação da autorização destinada a pavimentação da estrada ligando Junqueirópolis a Dracena, previsto para ser iniciada nos próximos meses.

Pinatto destacou, que com a agilidade dos convênios, as obras serão iniciadas com brevidade no município.