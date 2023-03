Motorista passa mal e perde controle de caminhão na via Dutra em São José

O motorista de um caminhão passou mal e perdeu o controle do veículo, colidindo contra a mureta central da rodovia Presidente Dutra, durante a manhã desta quinta-feira (16) em São José dos Campos.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência foi na altura do km 152. O condutor trafegava sentido Rio de Janeiro ,quando sofreu uma crise de glicemia. Ele perdeu o controle do caminhão e colidou contra a traseira de um carro de passeio, em seguida, atingiu a mureta central.