LUCÉLIA: Prefeitura irá contratar empresa para executar obras de reforma no estádio

A Prefeitura Municipal de Lucélia publicou edital visando à contratação de empresa especializada para a execução das obras de reforma e modernização do estádio municipal José de Freitas Cayres.

Palco de tradicionais eventos esportivos em Lucélia, o estádio municipal está interditado há mais de 14 anos.

Entre as benfeitorias previstas no projeto estão obras de acessibilidade/rampa, estrutura de saída de emergência para via pública, pavimentação, fechamento de alambrados e portões, construção de área coberta para cadeirantes, sistema de combate a incêndios, reforma dos banheiros, instalações elétricas, instalação de corrimões, pintura, entre outras.

A Prefeitura de Lucélia informou também que serão investidos cerca de R$ 204.685,65, sendo R$ 104 mil de saldo residual (que é o recurso que restou da emenda do deputado Vanderlei Macris, em 2018) e mais R$ 100.685,65 de recursos próprios.

A licitação, por tomada de preços, ocorrerá no dia 23 de março. Quaisquer esclarecimentos e informações relacionadas à licitação serão prestados pelo setor de Licitação, nos dias de expediente, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h, na avenida Brasil, 1101, através do telefone (18) 3551-9200 ou no email: [email protected]