Administração e Ciências Biológicas do Centro Universitário de Adamantina obtêm renovação de reconhecimento

Os cursos de Administração e Ciências Biológicas do Centro Universitário de Adamantina obtiveram avaliação satisfatória pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP). Administração foi reconhecida pelo período de cinco anos e Ciências Biológicas teve seu reconhecimento renovado por mais quatro anos.

A pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fulvia de Souza Veronez, explica que um processo de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso começa com o trabalho dentro da sala de aula e envolve uma colaboração conjunta ininterrupta.

“Os especialistas, designados pelo CEE, visitam a instituição, conversam com alunos, docentes e funcionários. Eles visitam as instalações que o curso utiliza e a biblioteca. Só então elaboram um relatório sobre as condições gerais do curso. Por isso é uma atividade contínua com a participação de todos”, afirma.

A coordenadora do curso de Ciências Biológicas, Prof.ª Dra. Ana Carolina Basilio Palmieri, conta que recebeu com muita alegria a notícia da renovação do curso de graduação na modalidade de licenciatura.

“Acredito que essa ótima avaliação se deu pela dedicação e excelente atuação do nosso corpo docente, pela infraestrutura da instituição, pelas oportunidades que a atual pró-reitoria de Ensino disponibilizou aos nossos estudantes e pela atuação de todos os servidores envolvidos com o curso”, aponta.

Para o coordenador do curso de Administração, Prof. Dr. Jurandir Savi, o resultado foi devido ao esforço do corpo docente, pela formação e titulação, à instituição, reitoria, pró-reitoria de Ensino e infraestrutura, incluindo as diversas obras do acervo da biblioteca.