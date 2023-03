DRACENA: Prefeitura estará presente na maior feira de empreendedorismo da América Latina

A Feira do Empreendedor, do Sebrae SP – edição 2023 já tem data definida: será no período de 16 a 19 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo. É o maior evento de empreendedorismo da América Latina.

O prefeito André Lemos recebeu a consultora de negócios do Sebrae – regional de Presidente Prudente, Selma Luz, no gabinete municipal. Ela veio apresentar uma novidade ao prefeito quanto ao evento.

Neste ano, o Sebrae dedica mais estandes as prefeituras de todo o Estado de São Paulo, com 15 metros quadrados especiais para exposição dos municípios. Selma explica que é a oportunidade das prefeituras apresentarem suas cidades para todo Brasil. “Será um momento de dar visibilidade ao município, mostrar qual é a vocação, apresentar as empresas, além de identificar e atrair investidores.

Dracena estará no maior evento da América Latina de empreendedorismo”, apontou. Sairá de Dracena um ônibus de 42 lugares para a Feira do Empreendedor, cujo transporte será gratuito.

O prefeito André frisou que para a cidade é muito importante um evento como a feira. “É uma oportunidade, sim, de apresentar o município para todo o Brasil; o que podemos oferecer aos investidores e, ainda poder receber novos empreendimentos de diferentes ramos na cidade, proporcionando geração de riquezas, vagas de trabalho, fazendo com que Dracena se desenvolva”, finalizou.

A FEIRA DO EMPREENDEDOR 2023

Serão 4 dias de evento em um espaço ainda maior: a área das atrações passará de 45 mil m² para 51 mil m². No ano passado, a Feira do Empreendedor registrou 125 mil visitantes com movimentação de mais de R$ 550 milhões em negócios fechados para 12 meses.