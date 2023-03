Red Bull e Caiabú são os finalistas da 1ª Copa Arena de Futebol Society de Pracinha

Red Bull F.C./ Pracinha e Caiabú F.C. são os finalistas da 1ª edição da Copa Regional Arena de Futebol Society.

As duas conquistaram a classificação para a disputa final da competição ao derrotar seus adversários Atlético Ousadia/ Mariápolis e Vila Jamil F.C/ Adamantina, em jogos pelas semifinais realizada na quinta-feira (16).

OS JOGOS

O Red Bull F.C./ Pracinha fez seu dever de casa e se classificou com a goleada por 5 a 1, diante do Atlético Ousadia/ Mariápolis, com os gols marcados por Dú Pereira, Danilo Tinetti, Victor Augusto, Lucas Medeiros e Luquinha Moreira (1 cada), enquanto Matheus marcou para o Ousadia.

No segundo confronto o Caiabú F.C. mostrando melhor futebol em campo e com forte marcação garantiu sua classificação ao vencer por 3 a 2, a Vila Jamil F.C. com os gols marcados por Garrincha (2) e Alan, enquanto Vitinho e Roger anotaram para a Vila Jamil.

DISPUTA FINAL

O confronto da disputa final entre Red Bull F.C./ Pracinha e Caiabú F.C. está marcado para acontecer neste sábado (18) à partir das 17h00.

3° e 4° LUGAR

As equipes do Atlético Ousadia/ Mariápolis/ JW Gralhas Poços/ Vereadores Bicudo e Fernando e Vila Jamil F.C./ André Calhas Nossa Senhora das Graças/ Mercado Aliança/ Bar do Beto/ Zé Valente/ Comercial Aguapeí/ Marcos Construtor, estarão na preliminar às 16h00 disputando a 3ª e 4ª colocação da competição.

ARBITRAGEM

Foi muito bem conduzida pelo luceliense Júlio José Moreno, que esteve a frente da arbitragem nas duas partidas com uma excelente atuação em campo e com muita disciplina.

O árbitro e responsável pelo quadro de árbitros da Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes – Coordenação- Juninho do Esportes.