Suspeito de roubar supermercado é preso pela Polícia Militar

Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar prendeu o suspeito de praticar roubo a um supermercado em Osvaldo Cruz.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento na madrugada deste domingo (19), quando por volta das 1h, foi avistado um indivíduo, de 36 anos, no portão de uma residência no bairro Santa Helena, sendo reconhecido como suspeito da autoria do roubo por conta das suas características.

Pesquisado, foi confirmado um mandado de prisão em desfavor dele, e diante dos fatos, ele foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.