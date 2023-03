Três casas são atingidas após muro desabar em Osvaldo Cruz

Neste domingo (19), três casas do Conjunto Habitacional Alberto Lang (Osvaldo Cruz), foram atingidas após a queda de um muro.

Devido um alerta da Defesa Civil do município, as três famílias que moravam no local foram avisadas sobre os riscos do desabamento ainda na última sexta-feira (17), por isso, não houve o registro de feridos, apenas danos materiais.

Uma equipe havia realizado a vistoria de imóveis do local e interditou alguns deles. As famílias estão alocadas em hotéis da cidade e na residência de familiares.

Uma comissão vai apurar os motivos do desabamento.