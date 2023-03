DRACENA: Prefeitura abre licitação para obra de reforma do Ginásio de Esportes Dovilho Moura

A Prefeitura de Dracena lançou a tomada de preços 3/2023 visando à contratação de empresa para reforma geral do Ginásio de Esportes Dovilho Moura, com parte dos recursos do Ministério da Cidadania. Os serviços podem demorar seis meses.

As propostas serão recebidas até dia 27 de março, às 9 horas. O edital é assinado pelo secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Milton César dos Santos.

Com 161 m² de ampliação, a praça esportiva ficará com 5.886 m². O valor liberado pelo governo federal é de R$ 1.193.750,00 e a contrapartida do município será de 32%, ou seja, R$ 568.928,25.

O edital é acompanhado de 43 anexos com detalhes da obra. A novidade será um elevador para acesso do público e deficientes com capacidade de 600 kg e três paradas no valor de R$ 136 mil.

O piso da quadra poliesportiva será de fibra de polipropileno corrugado num total de 823 m². O investimento pode chegar a R$ 196 mil.

Outros valores importantes da obra: instalações elétricas R$ 140 mil, pintura R$ 214 mil, esquadrias R$ 170 mil, alvenaria R$ 417 mil, fundação e infraestrutura R$ 163 mil, prevenção e combate a incêndios R$ 146 mil, serviços complementares R$ 189 mil, entre outros.

No cálculo feito pela engenharia, a capacidade do ginásio é de 1.780 pessoas sentadas, sendo 912 no lado principal e 867 onde estão as cabines de imprensa.