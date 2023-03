Ex-aluno de Geografia ingressa em programa de mestrado no Mato Grosso

O ex-aluno do curso de Geografia do Centro Universitário de Adamantina, Jones Aparecido Gerboni, foi aprovado no programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAM), do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais do Câmpus Universitário de Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Jones se formou no Centro Universitário de Adamantina em 2004 e conta que uma das experiências mais importantes durante a graduação foram as aulas de campo. “Aprendi com o professor José Aparecido [dos Santos, o ‘Cido’] a gostar das aulas práticas e carrego esses conhecimentos comigo até hoje, pois a vivência dos alunos fora da sala de aula, associando teoria à prática, possibilita melhor aprendizagem e interações com espaços geográficos e culturais distintas de suas realidades”, diz.

O profissional atua como professor na rede pública de ensino em Sorriso (MT), atualmente na Escola Militar Tiradentes, desenvolvendo projetos com alunos do Ensino Médio no qual eles conseguem ter a experiência de vivenciar a teoria da sala de aula e a prática realizada em empresas e instituições visitadas no estado de São Paulo, dentre as quais usina hidrelétrica, estações de tratamento de água e esgoto, reserva florestal, usina de triagem e compostagem de lixo e centros de tecnologia como Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA).

O programa em que Jones foi admitido desenvolve pesquisas em biodiversidade, recursos naturais e bioprospecção, ampliando a produção de conhecimentos e a formação de recursos humanos adequados à realidade da região, essencial na busca do desenvolvimento sustentável, com a conservação da biodiversidade e das culturas locais. “Conseguir ser admitido no programa de Mestrado, ainda mais em universidade federal, é uma conquista imensa e grande incentivo para continuar adquirindo mais conhecimento e poder oferecer ainda mais para os alunos com os quais eu trabalho”, comenta Jones.