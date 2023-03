Ex-aluno de História defende mestrado profissional na Unesp de Prudente

É muito gratificante para os professores e para as instituições de ensino verem seus ex-alunos trilhando caminhos exitosos no mundo profissional e acadêmico. Neste último sábado, 18, Tiago Rafael dos Santos Alves defendeu mestrado no Programa de Pós-Graduação em Geografia – Mestrado Profissional – na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FCT/Unesp), Câmpus de Presidente Prudente, cuja área de concentração foi Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Tiago concluiu a graduação em História no Centro Universitário de Adamantina, em 2010. Como a matriz curricular do curso permite atuar em História e Geografia, esse professor pesquisador tem atuado fortemente nas duas áreas.

Com o título “Educação Ambiental na escola: análise didático-pedagógica do ribeirão dos Ranchos (Adamantina/SP)” como objeto de estudo escolar e de pesquisa, Tiago abordou aspectos teórico-metodológicos da Educação Ambiental na Educação Básica, a partir de experiências desenvolvidas com alunos da Escola Estadual Hellen Keller.

Em sua pesquisa ele discutiu os desafios da Educação Ambiental na recente modalidade de ensino implantada nas escolas públicas estaduais paulistas, por meio do Programa Ensino Integral (PEI), em especial nas chamadas disciplinas eletivas. Seguindo a lógica do professor pesquisador, Tiago desenvolveu o fazer pedagógico e refletiu sobre ele, à luz de teorias contemporâneas, caracterizando a chamada práxis, que se constitui no desenvolvimento da ação e posterior reflexão sobre ela, contribuindo para que as próximas ações sejam mais amadurecidas.

A sistematização dessas reflexões contribui para que outros professores tenham elementos para refletirem sobre a sua própria prática docente, criando uma espiral ascendente de enriquecimento pessoal e profissional.

Seu trabalho foi orientado pelo Prof. Dr. Guilherme Marini Perpétua e teve como banca o Prof. Dr. Fernando Sérgio Okimoto (ambos do Programa de Pós-Graduação) e a sua ex-professora de graduação do Centro Universitário de Adamantina, Prof.ª Dra. Izabel Castanha Gil.

Tiago vem construindo uma sólida trajetória na educação e além. Já atuou como agente de organização escolar, professor em várias escolas públicas e particulares, vice-diretor, ocupante de função técnica na Diretoria de Ensino da Região de Adamantina, e atualmente ocupa o cargo de diretor de escola na Escola Estadual Pércio Gomes Gonzales, em Flórida Paulista. É professor universitário na Faculdade da Alta Paulista FADAP/FAP, em Tupã. Durante o período que frequentou o Programa de Pós-Graduação, foi representante discente junto ao Conselho do PPGG-MP.

É assíduo participante dos Congressos Científicos do Centro Universitário de Adamantina (CIC) como apresentador de trabalhos, banca e professor orientador, obtendo várias premiações. Tem várias obras literárias publicadas e coleciona algumas premiações nesse segmento. Com a também ex-aluna de História da Instituição adamantinense, Jamile Andressa Boldrin Alves, eles têm dois garotos: Teo e Tiago.

“Parabéns, Tiago. Que o seu esforço e dedicação inspirem outros jovens estudantes e professores”, concluiu a Prof.ª Dra. Izabel Castanha Gil.