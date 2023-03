Festa dos Trabalhadores será realizada em Presidente Prudente no Parque do Povo

Serão dois dias de comemoração, 31 de abril e 1º de maio, no Parque do Povo.

Na sexta-feira (17/03), o prefeito Ed Thomas recebeu os membros da Força Sindical, Danilo Pereira e Milton Sobral, e a executiva comercial da TV Band, Ana Veiga, que compareceram ao gabinete para anunciar o retorno da Festa dos Trabalhadores, evento que não é realizado desde 2015.

Também participaram do encontro os integrantes da Comissão de Eventos: os secretários municipais de Turismo (Setur), Adolfo Padilha, de Comunicação (Secom), Geraldo Gomes, de Assistência Social (SAS), Clélia Tomazini, e de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), Ana Paula Setti, a assessora de secretaria, Elo Teixeira, e o coordenador de Fomento Cultural, Alysson Vinícius.

De acordo com os representantes da Força Sindical, serão dois dias de comemoração, 31 de abril e 1º de maio, no Parque do Povo, com shows de artistas locais e regionais, sorteio de prêmios, prestação de serviço e praça de alimentação com food trucks.

O prefeito comentou sobre a importância de ser comemorado o Dia do Trabalhador e da parceria com a administração municipal, que colaborará com o que for possível para proporcionar o evento à população.