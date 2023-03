MARIÁPOLIS: Vereadores cobram a Prefeitura para efetuar reparos e manutenção com urgência na creche

Através de ofício protocolado no último dia 8 de março na Prefeitura Municipal de Mariápolis endereçado ao prefeito Ricardo Watanabe, vereadores da Câmara Municipal estão solicitando a administração municipal que efetue reparos e melhorias na Creche Proinfância Valdemir Magnani.

O ofício foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Pereira Amorim e assinado também pelos vereadores Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo), José Airton Ferreira, Fernando Rombaldi Beserra e Pedro Firmino Filho.

Os vereadores ressaltaram a necessidade de comprar colchões e lençóis para as crianças, fazer saída de água na sala de banho dos bebês, reparos no telhado que está com vazamento e pingando água de chuva, vazamentos nos banheiros, manutenção nas mangueiras das banheiras, manutenção nos balcões das salas, pois estão com ferragens expostas, oferecendo riscos às crianças, entre outros reparos de extrema urgência.

Os vereadores através do ofício ainda solicitam ao prefeito que comunique ao setor de Educação e Almoxarifado para os devidos acompanhamentos periódicos, evitando chegar a esses transtornos na creche que atende grande número de crianças diariamente.

“Os reparos e aquisição de colchões serão de fundamental importância, oferecendo mais qualidade de ensino, deixando o local adequado e seguro às crianças e servidores da creche”, destacaram os vereadores.