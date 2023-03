Cavalgada reúne centenas de pessoas no aniversário de Flora Rica

A tradicional Cavalgada Rural, realizada para comemorar os 70 anos de Flora Rica foi sucesso de público e contou com a participação de centenas de pessoas no último domingo (19).



Realizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal de Flora Rica, o evento teve início na entrada da cidade, percorreu vários quilômetros de estrada, passou pela avenida e foi finalizado com almoço e show ao vivo na Praça Municipal.



Comitivas de diversas cidades da região e grupos de cavaleiros e amazonas marcaram presença e receberam homenagens entregues antes do show ao vivo do cantor Gustavo Dezani.



Em conversa com o jornalismo Folha Regional, a administração destacou o sucesso da programação e fez questão de agradecer a comissão organizadora e todos os envolvidos para que a Cavalgada Rural fosse realizada com sucesso.