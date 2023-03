C.A. Morro de Lucélia realiza jogo treino contra a Tempersul em Dracena

Após conquistar a terceira colocação e mostrar um bom futsal em quadra na 15° Copa Unipedras/ Selar de Futsal de Adamantina, a equipe do C.A. do Morro de Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria dos treinadores Michael e Bruno Queiroz , volta a quadra nesta sexta-feira (24), onde em partida amistosa vai enfrentar em jogo treino, no Ginásio de Esportes Alor Ferrari em Dracena o bom time do Tempersul/ Dracena do treinador Flavinho Cavalcante.

O jogo treino do time dracenense é uma preparação para as importantes competições que estarão disputando entre elas a Liga Paulista de Futsal.