Equipe de robótica da Escola Sesi de Osvaldo Cruz conquista vaga para mundial na Austrália

Eagles conquistou o segundo lugar no Desempenho do Robô; Festival Sesi de Robótica ocorreu na Arena BRB Mané Garrincha em Brasília, DF

Após uma maratona de 4 dias de muito foco, dedicação e trabalho durante o 5º Festival Sesi de Robótica, a equipe Eagles da Escola Sesi de Osvaldo Cruz conquistou resultados importantes nas disputas da FIRST Lego League (FLL). Além de receber o troféu de 2º lugar na categoria Desempenho do Robô, a equipe ainda garantiu uma vaga para o Asia Pacific Open Championship, que acontece entre os dias 29/06 e 02/07/2023 na Macquarie University em Sydney, Austrália.

“Os alunos fizeram um trabalho muito bacana de cooperação e integração e tivemos este resultado. Ficamos no Top 7 na classificação geral da etapa nacional e em segundo lugar quanto ao desempenho do robô na mesa de missões, o que garantiu a vaga para o Open da Austrália”, explica Vinícius Rossini, técnico da equipe.

Para Maria Eloisa, aluna da Escola Sesi de Osvaldo Cruz e integrante da equipe, participar do evento e ainda conquistar resultados tão expressivos é muito importante, mas não é o principal. “Os valores que trabalhamos em nossa equipe vão além da robótica, são valores como o respeito, um bom trabalho em equipe, a persistência diante das dificuldades e erros e muitos outros”, diz. “Todos esses valores nos faz desenvolver habilidades para a evoluirmos como equipe e principalmente como pessoas”, encerra Sophia Basaglia, integrante da Eagles.

O que é o Festival Sesi de Robótica?

O evento é uma realização anual do Departamento Nacional do Sesi e, nesta edição, contou com mais de 1500 estudantes de 9 a 18 anos, das 27 unidades da Federação. O Sesi-SP esteve presente e bateu recorde no Festival levando 16 prêmios para casa.

Confira os prêmios conquistados pelo SESI-SP em 2023

FIRST Robotics Competition (FRC)

Impact Inspiration – Equipe Megazord Sesi Senai Jundiaí

Campeão da Aliança – Equipe Megazord Sesi Senai Jundiaí

Regional Enginieering Inspiration – Equipe Mega Harpy Sesi Senai Indaiatuba

Autonomous Award – Equipe Stardust Sesi Senai Limeira

Creativity Award – Equipe Octopus Sesi Senai Bauru

Excellence in Enginieering – Equipe Robonaticos Sesi Ipiranga Senai Brás

FIRST LEGO League (FLL)

2° lugar Champions Award – Equipe Red Rabbit da Escola Sesi Americana

1° lugar Desafio do Robô – Equipe Halley da Escola Sesi Birigui

2° lugar Desafio do Robô – Equipe Eagles da Escola Sesi Osvaldo Cruz

3° lugar Desafio do Robô – Equipe CLP da Escola Sesi Campo Limpo Paulista

4° lugar Projeto de Inovação – Equipe Thunderbóticos da Escola Sesi Rio Claro

2° lugar Design de Robô – Equipe Wise Foxes da Escola Sesi Igaraçu do Tietê

3° lugar Design de Robô – Equipe Heroes da Escola Sesi Jundiaí

2° lugar Core Values – Equipe CLP da Escola Sesi Campo Limpo Paulista

Campeão desafio da Aliança – Equipe Halley da Escola Sesi Birigui e Equipe Heroes da Escola Sesi Jundiaí

Prêmio Sesi e Engie Futuro da Energia – Equipe Red Rabbit da Escola Sesi Americana

F1 in Schools

Carro Mais Veloz – Equipe Hale Falcons Sesi São Caetano do Sul (SP)