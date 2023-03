FLÓRIDA: Em parceria com a Prefeitura, escola Pércio vai produzir mudas de árvores e promover a educação ambiental

Na Eletiva AGROAMBIENTART – Ações Sustentáveis da EE Dr. Pércio Gomes Gonzales de res-ponsabilidade dos professores José Aleixam e Cleber Lima, contou com a presença dos secretários municipais de Educação (Vilma Rigoleto), Agricultura (Cléber Oliveira) e Meio Ambiente (Odmir Junior) para a firmação de uma parceria na qual oportunizará aos estudantes conhecimentos necessários para a produção de espécies de mudas arbóreas, e ações de educação ambiental no município de Flórida Paulista.

Durante a cerimônia, os secretários juntamente com a comunidade escolar assinaram um termo simbólico de parceria entre ambas as partes, na qual estabelece os seguintes critérios: a Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pela disponibilização de ônibus sempre que solicitado, no que diz respeito a produção de espécies de mudas arbóreas e ações de educação ambiental.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Agricultura, ficarão responsáveis em ceder o Viveiro Municipal e os insumos necessários para a produção de espécies de mudas arbóreas, bem como integrar ações de educação ambiental junto ao município de Flórida Paulista.

A EE. Dr. Pércio Gomes Gonzales por meio da Eletiva AGROAMBIENTART – Ações Ambientais ficará responsável em oportunizar aos estudantes conhecimentos necessários no que diz respeito à produção de espécies de mudas arbóreas, bem como promover ações de educação ambiental no espaço escolar e no município de Flórida Paulista.

A parceria é fundamental para que haja uma simbiose entre ambas as redes, promovendo resultados importantes na construção do conhecimento, e na luta de um meio ambiente ecologicamente equilibrado conforme estabelece a Constituição Federal (CF), já que toda a produção será repassada para a população e utilizada em ações de reflorestamento.

Ainda durante a aula, os estudantes iniciaram o processo de classificação das espécies arbóreas nativas do espaço escolar, a fim de gerar resultados para possíveis apresentações em congressos científicos.