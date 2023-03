FLÓRIDA: Jornalismo Folha Regional é tema de palestra na Escola Pércio

A história de 34 anos de forte atuação do jornal Folha Regional, comemorados no próximo dia 15 de abril, foi tema de palestra realizada aos alunos da PEI Pércio Gomes Gonzáles de Flórida Paulista na sexta-feira passada (17).



Ex-alunos da Escola Pércio, os jornalistas do Grupo Folha Regional, Rafael Massarotte e Diego Fernandes, estiveram na unidade escolar e em uma sala com recursos audiovisuais puderam explanar para cerca de 40 alunos e três professores sobre o dia-dia em uma redação e também nas ruas em busca de informações e conteúdos que são levados aos assinantes do Jornal Folha Regional e aos milhares de internautas espalhados pelo Brasil e pelo Mundo.



Também foi exposto aos participantes o processo de modernização e evolução pelos quais o Folha Regional vem passando ao longo das últimas décadas; a TV Folha Regional que é um dos principais meios de comunicação via internet da região (pioneira na Nova Alta Paulista); o grande fluxo de acessos dos portais de notícias; os investimentos realizados para garantir informação de qualidade aos leitores e internautas e outros importantes dados.



Durante a palestra, os alunos ainda puderam tirar dúvidas quanto ao meio jornalístico e conhecer parte dos equipamentos utilizados pelos profissionais.



Os professores Vitor, Ana Paula e Alexandra agradeceram a parceria firmada entre o Grupo Folha Regional e a Escola Pércio que muito enriqueceu o conhecimento dos alunos.



O diretor da unidade escolar, Tiago Rafael também destacou a importância deste elo da comunidade escolar com os meios de comunicação, além de enaltecer o trabalho realizado pela Folha Regional ao longo dos anos, levando a história de Flórida Paulista para milhares de pessoas e destacando os principais fatos e acontecimentos da região.