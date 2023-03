JUNQUEIRÓPOLIS: Diretoria de Agronegócio leva informações a produtores sobre o Programa Mais Pecuária Brasil

O diretor Josemar de Souza, agrônomo Gustavo Celin e a estagiária de zootecnia Heloize Cardozo da pasta do agronegócio da prefeitura de Junqueirópolis, estiveram levando co-nhecimentos aos pecuaristas do bairro Pastinho e vizinhos que se uniram para saber do Programa Mais Pecuária Brasil.

Na oportunidade a equipe técnica da Prefeitura de Junqueirópolis levou aos participantes as informações sobre o Mais Pecuária Brasil, uma parceria firmada através do Conafer e Prefeitura, que visa desenvolver por meio da inseminação artificial, o melhoramento genético do rebanho bovino do município.

O projeto é visionário, apoiando pequenos e médios bovinocultores que se interessam na evolução da qualidade genética dos animais, sejam eles de corte ou de leite.

O programa não cobra nada pela doação de material genético e do serviço de sincronização e inseminação, porém exige que o essencial seja feito (manejo sanitário dos animais, manejo da pastagem e outros).

A parceria foi firmada no final de 2022 e terá duração de 4 anos, período em que o programa será disseminado e desenvolvido com expectativa de cobrir toda demanda do município.

O objetivo é levar o programa ao conhecimento de todos os produtores da pecuária de Junqueirópolis.

Interessados podem se dirigir a diretoria da agricultura, para receberem informações do programa de incentivo do Mais Pecuária Brasil.