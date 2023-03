Projeto ASA DO FUTURO de Lucélia participou da Liga de Atletismo de Dracena

O Projeto Esportivo Educacional Asa do Futuro de Lucélia, idealizado e coordenado por Tati Liodorio e Marcia Janetiz, em parceria com Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, participaram no domingo (19) no Centro Olímpico Paulo Tahara em Dracena da 1° Etapa da Liga Regional de Atletismo.

A equipe luceliense participou com 28 atletas entre meninos e meninas com idades de 7 a 12 anos.

Na competição a equipe teve um bom desempenho conquistando 32 medalhas sendo 16 Bronze, 8 Prata e 8 de Ouro.

TÊNIS DE MESA E DANÇA

O Projeto Asa do Futuro é desenvolvido na EMEF Prof. Carlos Bueno e tem total apoio da prefeita Taty Guilhermino, além das atividades do Atletismo tem ainda o Tênis de Mesa e Dança.