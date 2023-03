Floridense é empossado aluno oficial na Academia do Barro Branco da PM

O floridense André Florindo, filho do saudoso escrivão da Polícia Civil, Roberto Florindo e da professora Luzia, foi empossado na semana passada como aluno oficial na Academia do Barro Branco da Polícia Militar em São Paulo.

Com o ingresso na Academia do Barro Branco, cuja permanência é de quatro anos, André Florindo busca o oficialato da Polícia Militar através do Curso de Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

Com a conclusão, o floridense que atualmente ocupa o cargo de Cabo da PM, estará apto à promoção à aspirante a oficial, cujo primeiro cargo é o de Tenente PM.

Ingressante na Polícia Militar em dezembro de 2017, André Florindo se formou no ano seguinte.

Atuou no 5º Batalhão de Polícia Rodoviária; passou por Tatuí na 3ª Companhia também na Polícia Rodoviária e depois recebeu o convite para integrar a Seção de Justiça e Disciplina do Batalhão (5º BPRv) onde permaneceu por quase três anos na função de auxiliar administrativo de Justiça e Disciplina.