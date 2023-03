Caiabú vence Red Bull e conquista o título da 1ª Copa Arena de Pracinha

A equipe do Caiabú F.C. sagrou se campeão da 1ª edição Copa Regional Arena de Futebol Society de Pracinha.

A conquista do título dos comandados do treinador Casquinha, foi na vitória por 4 a 2, com os gols marcados por Garrincha (2), Dener e Almir, diante do bom time do Red Bull F.C./ Pracinha, em jogo realizado no sábado (18).

Além do título os Caiabuense tiveram ainda os jogadores premiados da competição, o artilheiro Garrincha, o jogador destaque Almir e a defesa menos vazada os goleiros Lucas e Alisson.

A coordenação premiou ainda na 3° colocação o Vila Jamil E.C./ Adamantina e 4° colocação Atlético Ousadia/ Mariápolis.

ARBITRAGEM

O árbitro luceliense Júlio José Moreno (Judá Artigos e Eventos Esportivo), com um excelente trabalho conduziu muito bem os dois jogos.

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes – Coordenação- Juninho do Esportes.