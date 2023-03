Copa Alta Paulista de Veteranos teve mais uma rodada

O Veteranos do tradicional time do San Remo E.C. Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista/ Zé Valente conquistou sua segunda vitória na competição da 16° Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia.

O time adamantinenense enfrentou o ABC / Vila Rennô F.C. e venceu por 5 a 0, com os gols anotados pelos dracenense César “Alemão” e Tonho (2 cada) e Valmir.

A quarta rodada que foi realizada no domingo (19), na Arena Esportiva de Pracinha, teve ainda o Parapuã F.C. vencendo por 3 a 1 o Alamandas F.C./Auto Mecânica Flex e no complemento da rodada Pracinha F.C. fez seu dever de casa e venceu por 2 a 1 o Inúbia Paulista F.C.

PARQUE CECAP ADAMANTINA

Os organizadores da competição marcaram para a praça esportiva do Parque Cecap de Adamantina, os confrontos da quinta rodada que acontece no domingo (26) à partir das 8h30, com quatros jogos confira:

-Na primeira partida San Remo E.C./ Marcos Construtor X Flórida Paulista

-Na segunda Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex X Aspumulu

-Na terceira Parque Iguaçu F.C. X Mariápolis E.C.

-E no complemento da Rodada Bangolas Lanches/ Judá Artigos X Eventos Esportivo Lucélia/ Conveniência Daniel Mangaia/ J. Olé /Birigui.

ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO – Osvaldo da Silva “Pexeiro”

– Na foto, o artilheiro oportunista atacante dracenense César “Alemão ” que marcou duas vezes.