DRACENA: Projeto Cozinhalimento é inaugurado

A Prefeitura, por meio da Secretaria do Agronegócio, deu mais um passo importante na manhã desta terça-feira, 21, com a inauguração do ‘Projeto Estadual Cozinhalimento’, através da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. A cozinha escola está instalada na Escola Técnica Municipal Prof.ª Izaura Sampaio e a responsável técnica pela unidade é a nutricionista Ana Paula Ferro Blaia.

A solenidade da inauguração contou com a presença do prefeito André Lemos e da primeira-dama Bianca Kozan Lemos; secretários; entre eles, a secretária do Agronegócio Márcia Roberta de Freitas; diretores; coordenadores; equipe do Agronegócio; representante da CATI – regional Dracena; Cooperativa dos Produtores Agropecuários de Dracena. O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado Antonio Julio Junqueira de Queiroz foi representado pela nutricionista Sizele Rodrigues, do DESANS (Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável), representando a Coordenadoria de Segurança Alimentar (COSALI).

Sizele ressaltou que a cozinha de Dracena é uma das mais bonitas do Estado.

Autoridades fizeram uso da palavra e falaram da importância do projeto. O ‘Cozinhalimento’ visa a instalação de cozinhas pilotos experimentais nas cidades paulistas, com o propósito de incrementar a capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável.

O projeto é executado pela Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento – SAA.

Qualquer pessoa poderá participar do projeto, é um trabalho voltado para melhorar o dia-a-dia das famílias, principalmente aqueles que são mais carentes economicamente falando, serão promovidos cursos, tanto para o cotidiano quanto para se formalizar um negócio, tirar as pessoas da condição do desemprego, do assistencialismo integral.