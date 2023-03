FLORA RICA: Prefeito participa de encontros para regularizar distrito industrial e convênios

O prefeito de Flora Rica, Fábio Luiz Florentino de Faria, participou no último dia 10 de encontros importantes que poderão solucionar muitas necessidades do município.

Na ocasião, o prefeito esteve no Itesp em Presidente Prudente, juntamente com o secretário do Meio Ambiente Inaldo Nascimento, onde participou de reunião com Sebastião Téo, chefe de Mediação de Conflitos do Itesp, secretário Nacional dos Trabalhadores Republicanos, presidente do Fórum dos Trabalhadores do Brasil – Fotrab e representante do secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

Participaram também, Lucas Bressanin, chefe de Gabinete do diretor estadual do Itesp e o coordenador regional Francis.

Ainda o prefeito Fabio conversou com o diretor estadual do Itesp Guilherme Piai.

Dentre os assuntos abordados, está a regularização dos documentos para desenvolvimento do distrito industrial 01 Flora Rica e também sobre verbas de convênios já firmados, mas que ainda não foram executados, como por exemplo, o recapeamento asfáltico no valor de R$ 400 mil.

“Nossa prioridade é trazer desenvolvimento ao município e geração de novas oportunidades através do distrito industrial, por isso estamos buscando solucionar com celeridade a atual situação deste projeto”, destaca o prefeito Fábio.