LUCÉLIA: Prefeitura realiza Processo Seletivo Simplificado para área da Saúde

A Prefeitura de Lucélia estará realizando seleção para contratação emergencial de Médico Clínico Geral (1 vaga), para atuar junto à equipe do E.S.F. Dr. Domingos Ribeiro Santos Neto, no Parque Das Palmeiras.

O contrato será por prazo determinado conforme Lei Municipal 3525/2004 e suas alterações, considerando para tanto a vacância do cargo efetivo.

O vencimento mensal do cargo será de R$ R$12.681,74 respeitando o subsídio mensal da Prefeita, de acordo com o artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, com carga horária de 40 horas semanais e tem como atribuições as descritas abaixo:

Médico Clínico Geral: Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever tratamento, realizar intervenções de pequenas cirurgias. Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos de Medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e da comunidade. Realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico. Desenvolver atividades de educação em saúde pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar de Junta Médica quando convocado. Participar das ações de vigilância em saúde. Realizar consultas e procedimentos, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, acompanhar gravidez; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais, indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares e verificar e atestar óbito. Realizar atendimentos a síndromes gripais, com atenção especial ao Coranavirus-COVID19.

A seleção acontecerá no período de 22 a 24 de março, no horário das 08 às 11 horas e das 13 às 16 horas, no Centro Administrativo II da Prefeitura de Lucélia, localizado na Rua Manoel Lopes, 1331 – Centro, onde a Comissão terá como critério de avaliação e classificação o tempo e experiência em serviços de Saúde.

Os interessados devem comparecer no local, data e horário mencionados acima, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.