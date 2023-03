OSVALDO CRUZ: Iniciada construção da Casa da Mulher

Osvaldo Cruz recebeu no mês de fevereiro a visita da deputada estadual, Analice Fernandes, grande parceira do município.

A deputada tem sido fundamental na conquista de recursos para a cidade, sendo responsável por uma emenda que possibilitou a construção da Casa da Mulher, um projeto que tem gerado grande expectativa na região.

Na oportunidade, a deputada visitou o terreno onde será construída a Casa da Mulher. O espaço será voltado para mulheres que sofrem violência doméstica, bem como aquelas que precisam de orientação e capacitação profissional.

O objetivo da Casa da Mulher é oferecer apoio e suporte para a população feminina da cidade, onde elas poderão contar com ajuda psicológica, com advogados e cursos que irão ajudar em sua recuperação, visando sua integração no mercado de trabalho novamente.

A iniciativa vai ajudar a garantir os direitos e a integridade física e emocional das mulheres de Osvaldo Cruz.

A Casa da Mulher é um projeto importante e que irá ajudar a combater a violência contra a mulher e a garantir o apoio necessário para que elas possam se reerguer e retomar suas vidas.

“A construção da Casa da Mulher é uma vitória para a cidade e para todas as mulheres que precisam de ajuda e suporte para superar momentos difíceis”, informou a Prefeitura de Osvaldo Cruz.