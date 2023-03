Projeto do curso de Direito debate o filme Parasita neste sábado

O curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina, através do Prof. Dr. Lindomar Teixeira Luiz, promove o projeto “Filmes, debate e cidadania”, com o objetivo de fomentar o debate e a reflexão de questões sociais a partir da discussão de filmes.

O projeto estreou no dia 11 deste mês, com o filme “Cidade de Deus”. Neste sábado, 25, será discutido o longa sul-coreano “Parasita”.

O drama conta a história da família de Ki-taek, desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

O projeto acontece das 9h às 12 horas na sala 11 do Bloco I, no Câmpus II, e todos os participantes receberão certificado e 3 horas de atividades complementares.

O coordenador do projeto, Prof. Dr. Lindomar Teixeira Luiz, convida os alunos de Direito e demais interessados a participarem. “O debate suscita reflexões e o pensamento crítico, uma vez que nos últimos anos, o espaço público vem sendo tomado por um pensamento acrítico e autoritário. Neste sentido, a reflexão e a crítica são muito importantes para mudar a configuração deste espaço público”, ressalta.