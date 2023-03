FLÓRIDA: Prefeito cobra da Eixo melhorias no acostamento do velório municipal

Em ofício enviado para a concessionária Eixo SP, o prefeito Wilson Fróio Júnior cobrou melhorias e implantação de acostamento no trecho da avenida Rio do Peixe, em frente ao Velório Municipal.

No documento, o chefe do executivo destacou que a Prefeitura Municipal vem fazendo obras para atender as pessoas que se utilizam do Velório Municipal e que uma delas, a mais recente, foi a de construção de calçadas na parte frontal que é margeada pela SPA-605 (via de acesso sob concessão da Eixo).

O local apresenta várias deficiências, tais como a ausência do aterro e parte do que deveria ser acostamento, além de existir a necessidade de obras do outro lado da via visando garantir um recuo ou espaço adequados aos condutores para que façam o cruzamento para acesso ao bairro Morada do Sol e ao Cemitério Municipal.

O referido trecho é de responsabilidade da concessionária da rodovia a Eixo-SP. “Esperamos que a concessionária dê uma atenção especial ao nosso pedido e realize as melhorias neces-sárias ao bom fluxo de veículos e até mesmo de pedestres que diariamente passam pelo local”, disse o prefeito Fróio.