Novas propostas de grafismo de viaturas e fardas da PM de São Paulo são apresentadas

Foi apresentado ontem (22), na sede do Comando Geral em São Paulo, a nova proposta de grafismo e iluminação para as viaturas da Polícia Militar.

Desenvolvido pela Actatec Automotive, o novo modelo montado em um Corolla Cross, traz além do grafismo alterado, uma nova iluminação com barra sinalizadora em cristal com LED na cor azul e vermelho totalmente equipado e adaptado pela empresa.



Também predomina no novo padrão de grafismo o cinza sólido, branco e vermelho refletivo, que se assemelham à personalização adotada recentemente nas aeronaves que compõe o Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar, nos helicópteros “Águia”.

FOTO: Reprodução / Resgate Aeromédico – resgateaeromedico.com.br

Já nas motos, também utilizadas em radiopatrulhamento, o padrão de cor predominante é o preto e cinza sólido, além dos equipamentos utilizados pelos policiais.



Outra novidade que deve ser apresentada é a mudança nas cores da farda utilizada pelos policiais militares.

Apesar da apresentação, ainda não foi divulgado um prazo para implementação deste novo padrão de grafismo nas viaturas da PM de São Paulo.



A última modificação de grafismo ocorreu em 2019 no mandado do então governador do Estado, João Dória, que trocou o padrão “coral” pelo aplique de quadriculados em vermelho, preto e cinza sobre o veículo cuja cor predominante é o branco, inserindo ainda o brasão da Polícia Militar de São Paulo.