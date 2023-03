PARAPUÃ: Prefeitura irá contratar empresa para construção do anfiteatro municipal

Através das redes sociais o prefeito de Parapuã, Gilmar Martin Martins apresentou o projeto arquitetônico visando a construção de um anfiteatro municipal.

Já no começo deste mês também através das redes sociais, o prefeito Gilmar informou que a Prefeitura Municipal de Parapuã abriu licitação para a contratação de empresa especializada visando a construção do anfiteatro municipal.

O projeto apresentado mostra a moderna construção que abrigará o futuro anfiteatro municipal com ampla estrutura de palco e acomodação para grandes eventos artísticos e culturais em Parapuã, bem como sala de vídeo do sistema de ensino municipal, além de uma moderna fachada.

Na apresentação do projeto, o prefeito recebeu elogios da população que aprovou a futura construção e a nova conquista para a comunidade.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional, a construção do futuro anfiteatro municipal será executada ao lado da escola Zizi no centro da cidade e terá investimento através de recursos próprios.