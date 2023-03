Centro Universitário de Adamantina abre inscrições de Processo Seletivo para estagiários

O Centro Universitário de Adamantina abriu nesta sexta-feira, 24, o prazo para inscrições no Processo Seletivo de Cadastro Reserva para Estagiários tendo, como contrapartida, bolsa integral ou parcial conforme o curso.

As vagas são destinadas a alunos de Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas (Licenciatura), Direito, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Os interessados podem se inscrever pelo hotsite www.unifai.com.br/concursos até o dia 7 de abril.

De acordo com o Edital nº 09/2023, as funções, com jornadas de até 30 horas semanais, serão distribuídas nos departamentos conforme a necessidade da Instituição e de acordo com a área de formação do aluno, “objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho”.

A seleção se dará por análise de Histórico Escolar adotando o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) para organização da lista de classificação. O resultado será publicado no dia 18 de abril, uma terça-feira, em jornal impresso local e no Portal do Centro Universitário de Adamantina.

Mais informações no edital.