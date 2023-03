DRACENA: Galerias da cidade recebem veneno contra o mosquito da dengue

Todas as galerias do município de Dracena começaram a receber veneno específico para combater ovos do mosquito Aedes aegypti, assim como os mosquitos adultos. Essa ação será executada nas galerias, bueiros e haverá novamente a nebulização em todos os bairros da cidade.

O trabalho é desenvolvido pelas equipes da Secretaria de Limpeza Pública e Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica.

Como as chuvas deram uma amenizada nesta semana, voltou a ser passado o veneno.

O prefeito André Lemos ressalta a preocupação principalmente com a dengue na cidade, porém afirma que o município não está deixando de fazer a parte dele. A equipe da Limpeza Pública e Meio Ambiente realiza um forte trabalho de zeladoria por toda parte; a Vigilância Epidemiológica também trabalha, para que a situação não avance ainda mais. São feitas ações de orientações pela Vigilância em todos os bairros da cidade, nas escolas, verificação dos domicílios e estabelecimentos comerciais.

Todas as unidades de Saúde municipal estão promovendo o atendimento das 7h às 17h, dos pacientes com dengue e casos suspeitos. No período noturno, a Policlínica Municipal trabalha em plantão até às 20h para atender esses pacientes.

A Vigilância faz um alerta a população que tendo condição de procurar pelo atendimento nas unidades de saúde, é melhor se adiantar, para que não congestione a Policlínica no período noturno.

Aos finais de saúde, sábado e domingo, a Policlínica Municipal atende das 8h às 17h, os pacientes de dengue e casos suspeitos.

Hoje, 23, a cidade registra 1.170 casos positivos da dengue e 2.852 casos suspeitos.