FLÓRIDA: Câmara aprova Projeto de Lei que obriga instalação de câmeras de monitoramento em repartições públicas

Um Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal de Flórida Paulista na última segunda-feira (13), tornou obrigatória a instalação de câmeras e sistemas de monitoramento em repartições públicas do município.

O projeto de lei foi subscrito por todos os vereadores floridenses, que passou pelas comissões e foi aprovado por unanimidade.

De acordo com o vereador professor Rafael, que foi o autor e apresentou o projeto, a medida visa garantir maior segurança aos floridenses que diariamente frequentam os prédios públicos do município, com enfoque nos estabelecimentos de ensino como escolas e creches.

No uso da palavra e discussão do projeto, o vereador professor Rafael destacou que se trata de uma medida que vai garantir uma maior proteção para todos, inclusive aos funcionários das unidades escolares e crianças que as frequentam.

Já o vereador Tiago Souza, destacou que além de garantir segurança pessoal, a implantação do sistema de monitoramento também vai proporcionar os cuidados ampliados com o patrimônio público.

Com a aprovação pela Câmara, o projeto segue agora para a sanção do Poder Executivo que em paralelo, deverá implementá-lo.