LUCÉLIA: Santa Casa promove leilão beneficente no dia 2 de abril

A Santa Casa de Misericórdia de Lucélia realiza no dia 2 de abril seu 2º leilão beneficente de gado e prendas. A iniciativa, da administração do hospital, colaboradores, apoiadores e voluntários, visa arrecadar fundos para o custeio das atividades da estrutura de saúde.

A ação beneficente vai acontecer no recinto de leilões de Lucélia, às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a partir das 12h. Contará com completo serviço de bar e almoço servido. Os convites para o almoço poderão ser comprados no local, no dia do evento.

Na atual etapa, os mobilizadores do leilão atuam em Lucélia e região em busca de doações. Para doações e informações, os contatos são (18) 99757-6644 (Sandra) e (18) 99609-5062 (Nelci).