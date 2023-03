Polícia Civil faz mega operação e prende 2 acusados de matarem homens carbonizados

A Polícia Civil de Araçatuba (SP) realizou, na tarde de ontem, quinta-feira, 23, uma mega operação especial que visou prender dois homens acusados de matar Edson Aparecido Inácio de Lima e Altamiro Pereira da Silva, que desapareceram em um sítio no assentamento Chico Mendes. Os dois foram encontrados, posteriormente, carbonizados, dentro de um carro em meio a um canavial. A operação contou com o apoio de 23 viaturas, 89 policiais e um helicóptero.

Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos foram presos e 14 armas foram encontradas em poder deles. A Polícia também aprendeu 11 munições diversas, 11 celulares, 53 papelotes de cocaína e uma porção de maconha.

O crime, segundo os agentes, foi registrado no sítio pertencente a Edson e as vítimas teriam sido colocadas desacordadas no porta-malas da Ford Ecosport após serem agredidas. Elas foram levadas para ser executadas num local a 30km do sítio, num trecho chamado Córrego Azul. Ali, segundo os policiais, os assassinos atearam fogo no carro usando gasolina com os dois homens em seu interior e fugiram, A motivação do duplo-assassinato ainda serão reveladas pela Polícia Civil.