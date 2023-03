FLÓRIDA: Quatro partidas movimentam mais uma rodada do Campeonato de Futebol Médio

O Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista terá mais uma rodada neste domingo (26).

Quatro partidas estão previstas para acontecer, com destaque para o duelo de líderes do Grupo A Magrão Ferro Velho/Eletro Lis e Império do Corte.

CONFIRA OS CONFRONTOS:

8h – Supermercados Ikeda x D’Tudo

9h – Japacar/Bar do Catenga x Batista F.C.

10h – Magrão Ferro Velho/Eletro Lis x Império do Corte

11h – Indaiá/Primeira Veículos x Amigos do Santin

O Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista está sendo disputado do Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki” que conta com completo serviço de bar no local.

A realização é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e apoio da Prefeitura Municipal.