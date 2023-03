Três shows movimentam Flora Rica neste fim de semana

Em comemoração aos 70 anos de Flora Rica, três shows vão movimentar a cidade neste fim de semana.



Os eventos gratuitos acontecem na Praça Prefeito Guilherme Buzinaro e foram abertos nesta sexta-feira (24), quando subiu ao palco o cantor Dunga que também é pregador da Canção Nova.



Hoje, sábado (25), a Banda Linha Direta faz a festa na noite dos florariquenses com seu repertório diversificado com as principais músicas nacionais e internacionais. O evento tem início às 22h30.



A atração da noite de domingo (26), para fechar a programação com chave de ouro é a cantora gospel Lydia Moisés que é ex-integrante da Banda Voz da Verdade.



A administração municipal convida toda a população de Flora Rica e região para prestigiar mais este evento da programação de aniversário da cidade.