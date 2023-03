Mulher morre após cair de pontilhão com cerca de 10 metros de altura

Uma mulher morreu na manhã deste domingo (26), por volta de 9h na Avenida Brasil em Lucélia.

Uma mulher, cuja identidade e idade não foram reveladas, caiu de um pontilhão da linha férrea, no centro da cidade, em Lucélia, sobre a Avenida Brasil, no acesso à Vila Rennó e se feriu gravemente.

Segundo informações colhidas no local do fato, foi uma queda de cerca de 10 metros de altura e a mulher teria caído em pé, sofrendo fraturas decorrentes do forte impacto do corpo no asfalto.

A Polícia Militar de Lucélia atendeu a ocorrência, juntamente com uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Adamantina que prestou os primeiros atendimentos ainda no local da queda e posteriormente a vítima foi conduzida para receber atendimento médico.

Apesar dos esforços do socorro, a vítima não resistiu e infelizmente acabou falecendo.