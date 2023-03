Ciência da Computação do Centro Universitário de Adamantina tem reconhecimento renovado por 5 anos

O curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Adamantina obteve o reconhecimento renovado por mais cinco anos pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP).

Um processo de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso começa com o trabalho dentro da sala de aula e envolve uma colaboração conjunta ininterrupta.

“Os especialistas, designados pelo CEE, visitam a instituição, conversam com alunos, docentes e funcionários. Eles visitam as instalações que o curso utiliza e a biblioteca. Só então elaboram um relatório sobre as condições gerais do curso. Por isso é uma atividade contínua com a participação de todos”, explica a pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fulvia de Souza Veronez.

Para o coordenador do curso de Ciência da Computação, Prof. Dr. André Mendes Garcia, o mérito do reconhecimento é do corpo docente qualificado, o qual se empenha no dia a dia oferecendo ensino de qualidade, e da reitoria, “que sempre apoiou os cursos e proporcionou uma estrutura de laboratórios de informática e salas de aulas impecáveis para os alunos”.