Docentes do Centro Universitário de Adamantina implantam programa de extensão sobre qualidade ambiental nas bacias dos rios Aguapeí e Peixe

Com o objetivo de promover uma ação integrada relacionada ao tema Educação e Meio Ambiente, entre instituições que atuam no território do Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe, os docentes do Centro Universitário de Adamantina, Prof. Dr. José Aparecido dos Santos e Prof.ª Ma. Josiane Lourencetti, desenvolveram um programa de Educação Ambiental (EA), por meio da Pró-reitoria de Extensão (PROEXT), para atuar junto às diretorias de ensino e secretarias municipais de educação.

Intitulado “Qualidade Ambiental nas Bacias dos rios Aguapeí e Peixe: um estudo interunidades escolares”, o programa envolve 75 Unidades Escolares (UEs) de 48 municípios, das Diretorias Regionais de Ensino (DRE) de Adamantina, Andradina, Marília, Penápolis e Tupã e Secretarias Municipais de Educação de Adamantina, Lucélia e Flórida Paulista. Na última sexta-feira, 24, os docentes prestaram uma orientação técnica aos professores da rede pública na Diretoria de Ensino – região de Adamantina.

Estudantes dos cursos de graduação em Agronomia, História e Pedagogia também participam das atividades do programa de EA. “A participação ativa de alunos nas atividades de extensão é essencial. Aproveito para convidar estudantes interessados na temática ambiental, principalmente do curso de Biologia, para participarem do programa”, afirma o coordenador, Prof. Dr. José Aparecido dos Santos.

Proposta do estudo

A proposta metodológica visa realizar um estudo envolvendo as UEs das microbacias às quais as escolas pertencem. “O trabalho deverá ser desenvolvido em oito fases: (1) articulação interinstitucional e elaboração do Programa (2) produção de materiais didáticos, (3) Orientação Técnica aos professores, (4) trabalho dos professores junto aos alunos nas salas de aula, (5) trabalho de campo para levantamento da realidade socioambiental da bacia a ser estudada, (6) novamente sala de aula para análise e processamento das informações, (7) divulgação, (8) finalização do Programa”, detalham os professores no documento homologado em agosto de 2022 pela PROEXT. Atualmente encontra-se em execução as fases 3 e 4.

De acordo com o Prof. Dr. José Aparecido, o objetivo é que haja, até o segundo semestre deste ano, uma sistematização da qualidade ambiental, tanto na área rural como urbana, das microbacias onde as unidades escolares estão inseridas por meio de um trabalho dirigido feito em cada escola.

“Serão estudados aspectos socioambientais, tais como água, solo, atmosfera, vegetação, urbanização, agropecuária comércio, indústria, contaminação, erosões, clima e mudanças climáticas, sempre focando a dinâmica da natureza e a forma da organização do espaço enquanto se respeita as particularidades de cada UE e do local. Assim iremos ampliando o conhecimento e faremos um atlas para mostrar a dinâmica da realidade. Destaca-se que ao realizar o programa em pauta, vários conteúdos estão sendo trabalhados, inclusive a prática da iniciação científica”, ressalta o pesquisador.

Conforme explica, desde a Eco-92 a bacia hidrográfica foi indicada para revitalização ambiental e a preservação é uma tarefa de todos. “Temos uma responsabilidade imensa frente a essa questão, tanto a socioeconômica quanto a ambiental. Precisamos atuar juntos os dois temas: o ambiental e o social. E essa questão ambiental nos traz a oportunidade de trabalharmos conceitos de Ciências da Natureza (Ciências Biológicas) e Ciências Humanas (História e Geografia)”, conta.

Breve Currículo

O Prof. José Aparecido é graduado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) em 1990, mestre em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp (1998) e doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2008. Foi pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário de Adamantina de julho de 2018 a janeiro de 2021, foi coordenador do Programa Euroclima na linha de produção resiliente de alimentos entre agosto de 2019 a outubro de 2020, e é membro da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe.

A professora Josiane possui graduação em Engenharia Ambiental pelas então Faculdades Adamantinenses Integradas (2010), mestrado em Engenharia Civil pela Unesp em 2013. Atualmente é professora do Centro Universitário de Adamantina. Tem experiência na área de Engenharia Ambiental e Agronomia, com ênfase em ciência do solo, recursos hídricos e tratamento de águas residuárias.