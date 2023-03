Eixo SP executa melhorias no pavimento da SP-294 em Flórida Paulista

Concessionária recupera trechos da SP 294 e da via marginal que dá acesso ao município

Dando sequência às obras de melhorias no trecho sob concessão, a Eixo SP concluiu neste fim de semana a recuperação do pavimento do km 605 da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na pista sentido Capital, e também de uma via marginal, no mesmo local, em Flórida Paulista.

As obras de restauração do pavimento tiveram início na quinta-feira da semana passada, com os trabalhos concentrados na recuperação da via marginal localizada no km 605 da SP 294. Além de servir como opção de acesso aos bairros da região leste de Flórida Paulista, a via faz ligação com o cemitério municipal e também com a estrada que dá acesso ao distrito de Indaiá do Aguapeí. Neste trecho, os serviços foram concluídos na sexta-feira.



No sábado, a Concessionária realizou os trabalhos de melhorias no pavimento do km 605 da rodovia. Em ambos serviços, equipes da Concessionária removeram os pontos do pavimento que apresentavam problemas e refizeram os trechos aplicando uma nova camada de asfalto trazendo, assim, mais segurança aos usuários tanto da rodovia quanto da via marginal. As melhorias fazem parte do cronograma de obras que a Eixo SP executa diariamente em toda a extensão de 1.221 quilômetros de rodovias sob sua responsabilidade.