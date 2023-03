FLORA RICA: Prefeito busca parceiros para investimentos em turismo rural

Em visita à capital paulista no último dia 15, o prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria e o secretário municipal do Meio Ambiente Inaldo Nascimento, participaram de uma reunião com o secretário de Turismo e Viagens do Governo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

O motivo do encontro, de acordo com o prefeito, se trata da implantação do Turismo Rural e Gastronômico no município de Flora Rica. “Trazer o título de cidade turística para Flora Rica, e logo atrair investidores para o local, a fim de ofertar mais empregos, geração de renda e movimentar o comércio florarriquense”, justificou o prefeito Fábio.

Na reunião, o prefeito Fábio ressaltou ao secretário, o potencial turístico do município. “Flora Rica ainda possui área de preservação, rica em fauna e flora. Temos o rio do Peixe, que também poderia ser ainda mais valorizado através da implantação de um balneário. Nossa localização também é privilegiada, afinal o município é elo entre os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, além de ser elo entre as regiões da Nova Alta Paulista e Sorocabana”, disse Fábio.

Diante destas competências ao turismo, o prefeito busca parceiros que estejam interessados em apostar neste projeto promissor, investindo na implantação de hotel fazenda, balneário, clube de campo, entre outras iniciativas que valorizem as qualidades preservadas do meio ambiente de Flora Rica.

O prefeito ainda ressalta aos possíveis investidores, que o estado possui créditos para empreendedores que desejam investir no turismo. “O município vai progredir e esse investimento terá retorno”, afirma o prefeito.