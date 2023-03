Morro de Lucélia é superado por goleada diante do Tempersul Dracena

A equipe luceliense do C. A. do Morro Lucélia / Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria, foi superada por goleada pelo elástico placar 10 a 0, diante da forte equipe do Tempersul Dracena.

O jogo treino, foi realizado na sexta-feira (24), no Ginásio de Esportes Alor Ferrari, em Dracena e foi o último do time dracenense, antes da sua estreia no dia 14 de abril no Paulistão, contra o Brutos de Limeira, às 19h00, no Ginásio de Esportes Vô Lucato.